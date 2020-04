Un elefant și-a adus puiul nou-născut la persoanele care i-au salvat viața Cit de mult animalele salbatice se pot atașa de oamenii care i-au salvat odata. Povestea noastra emoționanta confirma inca o data acest adevar. In 2006, angajații Fundației David Sheldrick pentru protecția naturii salbatice, care se afla in Kenya, au avut norocul sa salveze un pui de elefant care a ramas fara mama. Puiul era cit pe ce sa moara de foame și abia de se ținea pe picioare. A fost numit Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

