- Rusia s-a „deconectat cu succes” de la world wide web în timpul testarii internetului sau „suveran”, relateaza Moscow Times.Autoritațile ruse au cochetat de mult timp cu înasprirea controlului asupra internetului pe teritoriul rus, tentativele anterioare de…

- Lanțul rus de magazine de alimente organice VkusVill a retras reclama sa în care prezenta o familie LGBT și a înlocuit-o cu un mesaj în care își cere scuze la mai puțin de o saptamâna de la distribuirea acesteia, relateaza Moscow Times.Utilizatorii de pe rețelele…

- Presupusul autor al unui atac armat soldat cu noua morti intr-o scoala din Kazan, in centrul Rusiei, un fost elev in varsta de 19 ani, a fost plasat miercuri in detentie preventiva, pe o perioada de doua luni, de catre un tribunal din oras, relateaza AFP.

- Miercuri, 12 mai 2021, a fost decretata zi de doliu in republica rusa Tatarstan, in memoria celor uciși intr-un atac armat la o școala din Kazan. Steaguri in berna, flori, lacrimi, teama… O zi trista pentru intreaga lume și un eveniment tragic care redeschide dezbaterile privind controlul asupra…

- ​Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti revizuirea regulilor ce autorizeaza portul de arme în Rusia, dupa ce marti dimineata a avut loc un atac sângeros asupra unei scoli din regiunea autonoma Tatarstan, informeaza AFP și Barrons, potrivit Agerpres.„Presedintele a…

- Atacul a avut loc marți dimineața la școala din orasul Kazan din centrul Rusiei. Un tanar de 17 ani ar fi fost reținut ca principal suspect al atacului, dar se pare ca nu ar fi fost singur, relateaza agențiile de presa ruse și Moscow Times, citand surse din serviciile de securitate. La fața locului…

- Sase copii si un profesor au murit in urma unui atac cu focuri de arma intr-o scoala din orasul Kazan din centrul Rusiei, potrivit unor informatii preliminare, informeaza agentiile de presa ruse si AFP. "Potrivit primelor informatii, in urma atacului au murit un profesor si sase copii", a declarat…