Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a ținut un discurs inaintea sarbatorilor pascale. Laitmotivul cuvantarii Reginei a fost lumina purificatoare a lumanarilor. „Coronavirusul nu ne va dobori. Avem nevoie de Paști mai mult ca niciodata. Oricat de neagra poate fi moarte, mai ales a celor chinuiți,…

- Alte 2,5 milioane au urmarit-o pe regina la Channel 4. Mesajul despre pandemia de Covid-19 a fost urmarit si la Channel 5, Sky News si BBC News. Numarul total este de 23,97 de milioane. Anul acesta, doar mesajul prin care prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat, pe 23 martie, masuri restrictive…

- Regina Elisabeta le-a spus duminica britanicilor ca vor depași epidemia de coronavirus daca ramân hotarâți în fața blocarii și autoizolarii, evocînd spiritul celui de-al doilea razboi mondial într-o transmisie extrem de rara catre națiune, anunța BBC. În ceea…

- Pe 9 martie Joshua a participat la ceremonia religioasa de la Catedrala Westminster, prilejuita de Ziua Commonwealth-ului, potrivit L'Equipe. La eveniment au fost prezenti si regina Elizabeth a II-a, printul Charles si alti membri ai familiei regale, precum si vedete din sport. "Anthony…

- Pugilistul britanic Anthony Joshua este în autoizolare, dupa ce în aceasta luna (n.r. pe 9 martie) a participat la un eveniment la care a fost prezent si printul Charles, testat ulterior pozitiv cu coronavirus, susține News.ro."Anthony Joshua este acasa conform recomandarilor autoritatilor.…

- In timp ce gigantii din industria de diverstisment si-au suspendat activitatile in fata propagarii coronavirusului, filmarile la "The Crown", serialul Netflix care retraseaza viata reginei Elizabeth a II-a, continua in Regatul Unit, potrivit news.ro.Asa cum anunta Deadline, serialul are nevoie…

- La 93 de ani, regina pare sa aiba o sanatate de fier, insa criza provocata de coronavirus a determinat evacuarea ei din Palatul Buckingham, dupa ce au fost raportate tot mai multe cazuri la Londra. In resedinta regala lucreaza aproape 500 de persoane, care sunt in permanent contact cu exteriorul."Regina…

- Prințul Andrew ar fi lasat un topmodel sa se așeze pe tronul reginei Marii Britanii, incercand s-o impresioneze. Se intampla prin anii 2000, cand fiul cel mic al reginei Elisabeta a II-a o curta pe Caprice Bourret, in prezent in varsta de 48 de ani cunoscuta pentru aparițiile pe coperțile revistelor…