Ligia Deca, consilier la Cotroceni, cea care a coordonat strategia „Romania educata” a președintelui Klaus Iohannis, este propunerea PNL ca ministru al Educației. Decizia ar fi fost luata in sedinta Biroului Politic Național al PNL. Ligia Deca este consilier al presedintelui Klaus Iohannis din decembrie 2019, are 40 de ani si este doctor in stiinte politice, titlu acordat in 2016 de catre Universitatea din Luxemburg si absolventa a unui program postdoctoral la New Europe College. In perioada 2010-2012 a coordonat Secretariatul Procesului Bologna, gestionand procesul de organizare a Conferintei…