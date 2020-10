Un dispozitiv care va curăța oceanul de petele de gunoi Se pare ca problema gunoiului din ocean ar putea avea totuși o soluție. Un tinar olandez a creat un dispozitiv special care poate aduna 5 tone de plastic intr-o luna. 60 astfel de capcane vor putea curața oceanul de petele de gunoi in proporție de 90%. Uscatul și oceanul sint leagate de riurile care se varsa in mare și aduc diferiți poluanți. Continuare: ecology.md Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- 1. Excelente pentru inlaturarea constipatiei si a problemelor digestive. Pline de fibre alimentare, sorbitol si isatin. 2. Iti protejeaza inima. O pruna proaspata medie contine 113 mg de potasiu are ajuta la reglarea hipertensiunii si reduce riscul de anevrism (atac cerebral). 3. Protejeaza impotriva…

- Candidatul Aliantei USR-PLUS pentru functia de primarul al Zalaului, Florin Iordache, isi doreste o administratie "curata", pentru ca aceasta va atrage atrage investitorii in municipiu. Florin Iordache a precizat marti, intr-o conferinta de presa, ca are in vedere o administratie curata,…

- O soluție la indemana oricui pentru a curața un covor, care nu a vrut sa se lase spalat cu alte produse, este bicarbonatul de sodiu. Pe langa ca este foarte ieftina, soluția bicarbonatului de sodiu este și una ecologica. Cum sa cureți covorul cu bicarbonat de sodiu. Acest truc secret scoate toate petele…

- Centrul analitic Ember (Marea Britanie) a publicat un raport cu privire la starea pieței de energie electrica din țarile UE in primul semestru al anului 2020: potrivit rezultatelor sale, pentru prima data in istorie, ponderea surselor regenerabile de energie — eoliana, solara, acvatica și biomasa —…

- Este ancheta in Rimetea, judetul Alba, dupa ce mai multi turisti care au baut apa din izvorul din centrul comunei s-au imbolnavit. Inspectorii Directiei de Sanatate Publica l-au amendat deja pe primar, deoarece fantana amenajata la izvor nu avea autorizatie sanitara. Acum se fac si probe pentru a se…

- Proiectele de microteatru au aparut in Spania, de cele mai multe ori in spatii insolite, in primul deceniu al anului 2000, urmand sa traverseze Oceanul spre Statele Unite. Un spectacol de microteatru se joaca de pana la zece ori intr-o seara si dureaza aproximativ cincisprezece minute. In Barcelona…

- Ziarul Unirea FOTO| Concursul „Alba Iulia curata” și-a desemnat caștigatorii: Premii inte 2 și 5 mii de lei pentru primele locuri pe podium Vineri, 3 iulie 2020, a avut loc inchiderea primei ediții a concursului „Alba Iulia curata”. In competiție au participat 56 de blocuri din municipiu, dar pe podium…