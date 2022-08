Stiri pe aceeasi tema

- Se lucreaza la noul Dispensar Uman din comuna Cornești, o investiție foarte importanta pentru comunitate și implementata de administrația locala condusa de primarul Radu Stancu. Se toarna fundația. Vorbim de construirea unei cladiri cu funcțiunea de dispensar uman, regim de inalțime P+1 numarul mare…

- Valentin Parvu, primarul Comunei Salcioara iși mai trece in cont un proiect edilitar important. Este vorba despre construirea unui camin cultural nou , in satul Ghinești. Este o investiție necesara, care va fi realizata cu fonduri guvernamentale, prin Compania Naționala de Investiții. „Proiectul caminului…

- Articolul „CONSOLIDAREA CAPACITAȚII UNITAȚILOR DE INVAȚAMANT DE STAT DIN COMUNA COSTEȘTII DIN VALE, JUDEȚUL DAMBOVIȚA, IN VEDEREA GESTIONARII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATA DE VIRUSUL SARS-COV-2”, cod SMIS 143570 apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .

- CJ Dambovița și Primaria Vulcana Pandele implementeaza in asociere proiecte majore pentru comuna, chiar președintele CJ, Corneliu Ștefan a vorbit despre aceste investiții. Prin Programul Județean de Dezvoltare Locala 2021, comuna Vulcana Pandele beneficiaza de doua finanțari . Deja unul dintre obiective,…

- La Dragomirești, incepand din zona de centru și pana la ieșirile din comuna, peste tot se vede „mana gospodarului”. Drumuri bune, asfaltate toate, rigole curațate, cladirile publice menținute toate in stare buna. Nu lipsesc proiectele de dezvoltare mari, cu finanțare din fonduri europene sau de la bugetul…

- Miercuri, in jurul orei 20:18, pompierii au fost solicitați pentru intervenția in cazul unui accident rutier produs in comuna Butimanu, pe DN 1A. Din primele informații sunt implicate un microbuz si autoturism, cu posibile victime multiple. La sosirea echipajelor de intervenție au fost identificate…

- Se monteaza grinzile noului pod de peste raul Ialomita din satul Ibrianu, comuna Cornești. Valoarea investiției este de aproximativ 12.000.000 de lei, iar la finalizarea lucrarilor vom avea: pod nou cu o lungime de 109 m; latime platforma pod 10,8 m; In urma discuțiilor avute de conducerea CJ Dambovița…

- Jandarmii in cooperare cu polițiști și reprezentanți ai Serviciului Județean Anticorupție Dambovița au organizat o acțiune de informare preventiva in randul cetațenilor și elevilor din comuna Potlogi. Debutul activiații a avut loc in zona centrala a comunei și a constat in discuții interactive cu cetațenii…