Un diamant de 49 de carate, printre obiectele furate luni dintr-un muzeu din Dresda

Un diamant de 49 de carate figureaza printre obiectele care au fost furate luni, in urma unui jaf spectaculos, dintr-un muzeu din Dresda, in estul Germaniei, a anuntat miercuri conducerea muzeului Grunes Geworble (Seiful Verde), potrivit AFP.



Hotii, care nu au fost capturati inca de politie, au sustras circa zece obiecte continand in total mai multe sute de diamante, iar printre piesele sustrase se afla si o sabie cu varful incrustat cu noua diamante de mari dimensiuni si cu 770 de diamante mici, a precizat pentru AFP un purtator de cuvant al muzeului.



