Stiri pe aceeasi tema

- Un dezvoltator Java, de nivel senior, poate castiga pana la 15.000 de lei net pe luna, in timp ce un incepator incaseaza lunar intre 2.500 si 4.000 de lei net, arata datele Scolii informale de IT (SIIT), unul dintre cele mai importante branduri de educatie non-formala din industria IT din Romania. Potrivit…

- La inceputul acestui an, in Romania erau angajati la stat, in institutiile si autoritatile publice, aproximativ 1.250.000 de persoane. Dintre acestea, circa 800.000 de oameni, adica 64%, erau angajati in administratia publica. Cele mai multe posturi ocupate de bugetari erau in Ministerul Educatiei,…

- Castigurile salariale brute lunare variaza considerabil in randul statelor din Uniunea Europeana. In 2018, castigurile salariale medii lunare variau de la 4.057 euro in Danemarca si 3.671 euro in Luxemburg, la 442 de euro in Bulgaria si 700 de euro in Romania, arata datele preliminare publicate marti…

- Adrian Nița, revelația din Derby-ul cu Dinamo, caștiga doar 2.500 de lei lunar la FCSB, cel mai mic salariu din campionat. Mijlocașul ofensiv va fi tratat ca un senior datorita evoluției din partida de Cupa. Surpriza celor de la FCSB din Derby de Romania (1-0 pentru Dinamo), Adrian Romeo Nița, va implini…

- Primele cazuri de SARS-CoV-2 identificate in scolile din Romania au la baza infectarea in saptamana premergatoare inceperii scolii, luand in considerare perioada de incubație, afirma autoritațile. Numarul total de elevi confirmați pana acum este de 244, iar cel al claselor cu activitate suspendata astazi…

- Copiii sub 3 ani si cei care au efectuat in urma cu 10 zile a doua doza de vaccin anti-COVID-19 nu trebuie sa prezinte certificatul unui test Covid negativ, daca revin din țari cu risc epidemiologic ridicat, potrivit unei hotarari a CNSU. Hotararea aprobata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta…

- 27 de cazuri noi cu tulpina din Marea Britanie au aparut in Romania. Cazurile cu noua tulpina sunt predominante in București, dar se regasesc aproape pe tot teritoriul țarii, anunța autoritațile, potrivit Mediafax. Reprezentanții Ministerului Sanatații anunța noi rezultate in cadrul studiului de secvențiere…

- Vlad Mixich subliniaza intr-o recenta postare pe pagina sa de Facebook cateva detalii despre "cel mai bine platit bugetar din Romania". "Ghici ce functionar public roman castiga mai mult pe luna decat premierul Frantei sau decat prim-ministrii scandinavi? Ghici ce functionar public roman castiga la…