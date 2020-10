Stiri pe aceeasi tema

- Un detinut de la Penitenciarul Satu Mare a murit sambata intr-un spital, iar decesul nu a fost cauzat de COVID-19, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat al Penitenciarului Satu Mare, pe data de 13 septembrie, un detinut care era internat, din data de 5 iulie intr-un spital din reteaua sanitara…

- Medicii care il ingrijesc pe liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, internat la reanimare dupa o presupusa otravire, refuza sa-l transfere in strainatate din cauza starii sale "instabile . Anunțul a fost facut vineri de apropiati ai lui Navalnii, care denunta o decizie ce-i ameninta viata , informeaza…

- La fiecare apariție publica, Klaus Iohannis face apel la populație sa poarte masca, sa respecte distanțarea sociala și sa se spele pe maini. Insa, tocmai unele cadre medicale nu iau in seama recomandarile președintelui. Prefectura Sibiu a anuntat ca un numar de 28 de cadre medicale sunt confirmate…

- Specialiștii din Spania au realizat studii potrivit carora persoanele infectate cu noul coronavirus au inca un simptom, care a reușit sa treaca neobservat.. Potrivit specialiștilor de la Spitalul Universitar din Madrid, aproape 30 la suta dintre pacienții infectați cu noul coronavirus, prezentau inflamații…

- Romanul a stat internat in spital din martie pana la sfarsitul lunii mai, a avut plamanii foarte afectati, posibil si inima, si inca este in recuperare. Medicii i-au spus ca va trebui sa aiba mare grija si, cu ceva noroc, abia intr-un an si-ar putea recapata sanatatea deplina a plamanilor. „In mod paradoxal,…

- Dupa aproape doua luni de investigații medicale, specialiștii in psihiatrie de la Serviciul Medico-Legal Sighetul Marmației au constatat ca fosta educatoare care și-a ucis unul dintre cei doi copii in timp ce acesta dormea nu a avut discernamant cand a comis crima. Astfel, femeia in varsta de 42 de…

- In acest context, doctorul Virgil Musta vine cu noi precizari in ceea ce privește mesajele false si teoriile conspirationiste care circula mai ales pe internet. Medicul susține ca s-a confruntat cu astfel de situatii, dar nu numai in mediul virtual, ci chiar in spital. "Am intalnit si o asistenta medicala…