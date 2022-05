Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din București sunt in alerta, dupa ce un deținut condamnat la 23 de ani de detenție a fugit dintr-un spital de urgența unde era adus din penitenciar, pentru tratament medical, scrie digi24.ro.

- Mecena turc Osman Kavala a fost condamnat luni, la Istanbul, la inchisoare pe viata, fara posibilitatea eliberarii conditionate, fiind acuzat ca a incercat sa rastoarne guvernul de la Ankara, informeaza AFP si dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat din judetul Mures, condamnat in vara anului trecut de Judecatoria Nasaud la doi ani de inchisoare cu executare pentru tentativa de lipsire de libertate in mod ilegal a unei minore din comuna bistriteana Nimigea, a fost achitat de Curtea de Apel Cluj, care a apreciat ca nu exista probe suficiente…

- Caz șocat in Italia! Protagonistul este chiar un roman, care a evadat din inchisoare. A avut un plan bine pus la punct, impreuna cu unul dintre prietenii sai, un alt deținut inchis in aceeași inchisoare din Trieste, Italia. Iata cum au reușit sa fuga și ce se intampla cu cei doi in aceste momente!