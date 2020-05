Stiri pe aceeasi tema

- Un designer de moda din Indonezia a pus spre vanzare o geanta facuta din limba de aligator și coloana vertebrala a unui copil. Potrivit creatorului de moda, coloana vertebrala a fost adusa legal de la o companie din Canada. Geanta realizata de Arnold Putra ar fi fost scoasa la vanzare din 2016 pentru…

Potrivit designerului, coloana vertebrala a fost adusa legal de la o companie din Canada, transmite nypost.com. Geanta ar fi fost scoasa la vanzare din 2016, insa a starnit controverse in urma unei postari de pe Instagram, care a devenit virala.

- Gianni Infantino sustine ca nu se vor relua competitiile prea curand. Presedintele FIFA spune ca nicio competitie nu merita sa fie sacrificata o viata umana, anunța MEDIAFAX.Infantino a avertizat federatiile de fotbal cu privire la acest aspect si spune ca daca competitiile interne vor fi…

- Pandemia de Covid-19 nu trebuie sa fie "o oportunitate pentru sportivi de a trisa", a avertizat presedintele Agentiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA), Witold Banka, pentru AFP, evocand si alte "arme" de descoperire in afara de teste, informeaza AFP. Odata cu propagarea coronavirusului si masurile de…

- Concertul caritabil special "One World: Together At Home", organizat de Global Citizen si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in sprijinul luptei contra Covid-19, va fi difuzat live, pe 18 aprilie, de ABC, NBC, CBS si iHeartMedia, precum si de posturile Bell Media si platforme din Canada potrivit…

- Puțini știu ca rapperul Drake are un fiu: artistul l-a ținut ferit de ochii lumi pana acum, cand s-a laudat cu el pe Instagram. Micuțul Adonis are doi ani și arata ca un ingeraș: e blond, carlionțat și cu ochi albaștri, mari. Dar hellip; cine este, totuși, mama? :)

- Cercetatorii de la Imperial College London și Beaumont Health, SUA, au facut o descoperire epocala, in laborator, scrie Daily Mail. Oasele coloanei vertebrale pot fi regenerate cu doua medicamente care grabesc și cresc producția de celule stem. Cu testele pe șoareci incununate de succes, oamenii de…

- Cum influențeaza un scaun ergonomic modul de a practica jocuri video? #1 Ofera un confort sporit Una principalele diferențe dintre un gamer amator și unul profesionist este timpul petrecut in fața calculatorului. Cand distracția se transforma in meserie, noua sau zece ore de jocuri…