Deputatul USR, Oana Marciana Ozmen, iși anunța demisia din USR și trecerea direct la PNL. Ea a explicat ca nu poate sa stea intr-un partid fara strategie și fara viitor, iar PNL este alegerea fireasca. ”Azi am decis sa plec din USR și ii asigur pe colegii mei ca i-am reprezentat cu cinste la cel mai inalt nivel. Am demonstrat ca se poate face opoziție constructiva și am aratat ca politica inseamna echilibru, dialog, respect pentru adversarul politic, iar argumentul trebuie sa fie elementul central in sustinerea opiniei politice. Cred cu tarie ca putem face politica de calitate in Romania, in care…