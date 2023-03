Echipa PNL Braila se marește. Mai multe persoane influente din politica locala au ales sa paraseasca PSD-ul in detrimentul PNL-ului. Una dintre schimbarile importante care a avut loc la Braila consta in plecarea deputatului PSD George-Adrian Baladi la PNL. Schimbarile in politica locala nu se opresc, insa, aici. Costica Coja (primarul comunei Chiscani), Ana Cornelia Macrineanu (primarul comunei Viziru), Daniela Bordea (consilierul județean) trec și ei de partea liberalilor. Președintele PNL a invocat drept motiv pentru schimbarile facute, faptul ca PNL avea nevoie de oameni noi in echipa, in special…