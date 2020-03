Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Detasamentului 2 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, care s-a intors duminica seara de la Venetia, a intrat in carantina abia dupa ce a fost o zi la serviciu si a lucrat pe o ambulanta SMURD. Ministerul Sanatatii recomanda ca persoanele venite din zonele afectate din Italia…

- Astazi de dimineata, in jurul orei 10.00, o ambulanta speciala l-a ridicat pe un cetatean de la o adresa din satul Barcanesti, cu suspiciune de infectare cu noul coronavirus. Cetateanul F.A., in varsta de 35 de ani, a intrat in Romania ieri, la ora 14.00, prin Vama Nadlac, unde se pare ca a declarat…

- Un barbat de 30 ani din Salaj, ce a venit in tara din Italia, in noaptea de luni spre marti, s-a ales cu dosar penal pentru nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase, dupa ce a mintit granicerii privind localitatea din care venea.Potrivit precizarilor…

- Trei persoane din Dolj, care s-au intors recent din Italia, au fost bagate forțat in carantina intr-un centru special amenajat in Craiova. Potrivit autoritaților din Dolj, cei trei cetațeni sunt din localitatea Sadova și au ajuns in țara pe cale terestra. Directorul DSP Dolj, Ludmila Prunariu, a declarat,…

- Noua persoane din judetul Vrancea, care s-au intors recent din Italia, din zone in care s-au inregistrat cazuri de imbolnaviri cu coronavirus, au fost puse in carantina, preventiv, la domiciliu, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. ‘Niciuna din cele noua persoane care…

- O femeie de 40 de ani din Buzau este suspecta de coronavirus. Aceasta a ajuns in țara dintr-o zona din Italia, aflata in carantina, iar in microbuz ar fi primit vestea telefonic ca cea cu care a lucrat acolo a fost diagnosticata cu coronavirus. Femeia a fost preluata și dusa la secția de boli infecțioase…

- Toți pasagerii care vor ateriza pe aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava cu cele trei curse aeriene din Italia, Roma, Bergamo și Bologna și care declara ca vin din zone italiene cu coronavirus vor fi plasați in carantina pe o perioada de 14 zile. Ministerul Sanatații a transmis astazi ca autoritațile…

- Toți pasagerii care vor ateriza pe aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava cu cele trei curse aeriene din Italia, Roma, Bergamo și Bologna și care declara ca vin din zone italiene cu coronavirus vor fi plasați in carantina pe o perioada de 14 zile. Ministerul Sanatații a transmis astazi ca autoritațile…