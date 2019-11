Ice Nine Kills deschid concertul Papa Roach si Hollywood Undead

Papa Roach si Hollywood Undead canta pe 3 martie la Bucuresti la Arenele Romane in cort incalzit. In deschidere vor canta Ice Nine Kills. Ice Nine Kills vin din Statele Unite, mai exact din Boston si abordeaza un Metalcore cu influente de punk si chiar symphonic metal pe alocuri.… [citeste mai departe]