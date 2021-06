Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica și Costel Alexe sunt aleși in funcțiile administrative, acesta fiind motivul pentru care PNL nu ii poate suspenda, a spus, duminica, președintele PNL, Ludovic Orban. El spune ca cei doi sunt suspendați din funcțiile deținute in partid. Replica lui Orban vine dupa ce Klaus Iohannis a…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, demis saptamana aceasta de premierul Florin Cițu, susține, vineri dimineața, o conferința de presa, in condițiile unor tensiuni mari in coaliția de guvernare. Alianța USR-PLUS spune ca premierul nu mai are susținerea ei din cauza demiterii lui Voiculescu.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, apreciaza ca este ‘absolut inacceptabil’ modul in care a procedat premierul Florin Citu, inaintand presedintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii fara consultarea conducerii Aliantei USR PLUS si a Coalitiei. ‘Modul…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca in momentul de fața minciuna a ajuns sa fie sinonima cu actualul Guvern condus de Florin Cițu. Mai mult, Ioan Stan a spus ca „Romania normala" a președintelui Klaus Iohannis este una in care guvernul sau uita cu aroganța de ...