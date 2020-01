Stiri pe aceeasi tema

- Peste o mie de letoni primesc o pensie minimala care nu depașește 100 de euro. Deputatul leton Gatis Licis, ca experiment, el însuși a încercat sa traiasca o luna cu acești bani. Gatis Licis a spus ca a venit la ideea realizarii unui astfel de experiment din întâmplare…

- Legea pensiilor parea o poveste fara sfarșit in anul 2019 și nici in anul 2020 lucrurile nu sunt tranșate. Subiectul este unul extrem de sensibil și un instrument electoral de mare valoare. Pana acum cei care au știu sa-l utilizeze cel mai bine au fost cei de la PSD. Puțini știu ca și cei care nu au…

- Secretarul general adjunct al PSD, deputatul Daniel Suciu, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca, impreuna cu ceilalti parlamentari social-democrati, va depune amendamente la legea bugetului de stat in legatura cu banii alocati primariilor pentru persoanele cu handicap,…

- Avertisment pentru pensionari! Pensia minima nu va fi majorata anul viitor. Anunțul a fost de ministrul Muncii, care a precizat ca pensia minima va fi inghețata la nivelul din anul 2019, respectiv 704 lei.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat ca bugetul asigurarilor sociale de stat are o crestere de 23,31 la suta. "Cu privire la pensia minima, in acest moment plafonul este acelasi din anul anterior, aprecierea noastra a fost ca in raport cu presiunea pe bugetul pe 2020 cuantumul trebuie sa…

- Fostul consilier al ministrului Muncii Lia Olguța Vasilescu, Cristian Vasilcoiu, a sesizat o greșeala de zile mari comisa de ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Aceasta a confundat pensia minima, primita de cetațenii care au muncit pe salariul minim cu ajutorul primit de romanii care nu au avut…

- Deputatul PNL Razvan Prisca a oferit o explicatie surpinzatoare pentru viata austera dusa de premierul Ludovic Orban: sotia sa e vegetariana, deci cheltuie mai putin pe hrana. Familia Orban a trait in...