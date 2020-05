Un demnitar confirmă posibilitatea prelungirii stării de urgență Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, confirma declarațiile șefului Cancelariei premierului, Ionel Danca, referitoare la posibilitatea menținerii starii de urgența și a restricțiilor dupa data de 15 mai. Intr-o intervenție la Antena 3, Horațiu Moldovan a spus, astazi, ca nu este exclus ca starea de urgența sa fie prelungita dupa 15 mai, daca […] The post Un demnitar confirma posibilitatea prelungirii starii de urgența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, afirma ca „situatia ramane in continuare riscanta” in ceea ce priveste evolutia epidemiei de coronavirus in Romania, iar in acest context autoritatile iau in calcul mai multe scenarii, intre care inclusiv cel privind prelungirea starii de urgenta si dupa…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Exista toate scenariile pe masa. Exista inclusiv posibilitatea prelungirii starii de urgenta, exista scenariul modificarii acestei situatii si declararii starii de alerta care sa permita autoritatilor adoptarea unor masuri restrictive in continuare, de o amploare mai mica, asa…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a prezentat date la zi referitoare la extinderea epidemiei SARS-CoV-2 in Romania. Potrivit datelor furnizate, situația este sub control iar Romania se afla in topul statelor europene in ceea ce privește combaterea pandemiei de Covid-19. „Modul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a nunțat, la Antena 3, ca saloanele de infrumusețare vor fi deschise in Romania, incepand cu 15 mai. Raed Arafat a precizat ca saloanele de cosmetica și infrumusețare vor funcționa din nou dar dupa anumite reguli.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, medicul Raed Arafat, a explicat iubitorilor de festivaluri care este soarta evenimentelor de masa Neversea sau Untold. Secretarul de stat in MAI a precizat, in cadrul unui interviu acordat, joi seara,…

- PSD este al treilea dintre partidele de opoziție care anunța ca nu ar mai vota prelungirea starii de urgența in orice condiții. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a argumentat deja decizia de a nu vota prelungirea starii de urgența. Victor Ponta a anunțat și el ca va lua o decizie finala, cu privire…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, in cadrul emisiunii Esențial, de la Antena 3, ca managerul Spitalului din Suceava a fost suspendat din funcție. Nelu Tataru a precizat ca, in urma controlului pe care l-a derulat, in ultimele doua zile, la Suceava, a decis…

- Premierul Ludovic Orban i-a „concediat” pe șefii de la Antifrauda, dupa ce a intrat in vigoare decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, scrie newsweek.ro. In Monitorul Oficial au fost publicate 12 decizii ale premierului prin care au fost eliberați din funcție șefii Direcțiilor…