Un deget la o mână George Marin Așa s-ar putea arata scorul de catre cineva care nu vrea sa vorbeasca. Atatea goluri s-au marcat, in ordinea in care echipele au modificat tabela de marcaj. Au facut-o mai intai oaspeții, prin Lazar, care a primit o pasa de la Bucur, printr-o aparare prinsa descoperita dupa ce mingea fusese pierduta de blejoieni in faza de atac (min.13). Parea ca se contureaza o surpriza, Plopeniul avand banca plina de accidentați sau menajați. Surpriza parea ca prinde contur și mai mult, daca Lazar ar fi fructificat și a doua ocazie avuta. Dar a intervenit Catana și a salvat din fața porții (min.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Județul Bistrița-Nasaud, per ansamblu și-a pierdut 1% din populație in ultimul deceniu. Dintre orașe, Nasaudul a pierdut 4,4% din populație in ultimii 10 ani, in timp ce alt oraș are cu 4,6% mai mulți locuitori comparativ cu acum un deceniu. Potrivit Institutului Național de Statistica, județul Bistrița-Nasaud…

- Sportiva romana Ania Caill (FOTO) a reusit doua clasari pe podium, ieri, in probele de coborare din localitatea Santa Cristina Val Gardena (Italia), in circuitul de schi alpin al Federatiei Internationale de Schi (FIS). In prima cursa, Caill s-a clasat pe locul al treilea, la 53 de sutini de castigatoare,…

- Șoferul care a intrat in aceasta dimineața cu mașina in gardul Ambasadei Rusiei este Bogdan Draghici, președintele Alianței T.A.T.A. El a fost condamnat ieri la 15 ani de inchisoare, fiind acuzat ca și-a violat fiica. Pe 4 aprilie, Bogdan Draghici scria pe Facebook ca și el este ucrainean, fiind ultimul…

- La Campionatele Europene de box U22 de la Porec (Croatia), Marian Chiriac (60 kg) a fost singurul dintre cei trei ieseni prezenti care au obtinut o victorie, in fata grecului Kostas Sarkiris (4-1). Eusebiu Tarzoman (57 kg) a pierdut (0-5) la italianul Michele Baldassi, iar supergreul Stefan Latescu…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 10:30, contra celor de la Victoria Viișoara, intr-o partida ce se va desfașura la Turda. Inițial, partida trebuia sa se desfașoare pe terenul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa revenirea din cantonamentul efectuat la Sighișoara, incheiat cu un eșec, scor 0-4, in amicalul cu Unirea Ungheni, formația prahoveana de Liga a III-a, CS Blejoi ,s-a intors la ”iarba verde de acasa”, cu un nou meci de pregatire, susținut impotriva unei alte grupari de divizia C – Metalul Buzau.…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni sambata, in primul meci din Rugby Europe Championship, Rusia. Partida, care va avea loc pe Stadionul National Arcul de Triumf, de la ora 14:30 (in direct pe TVR 1) face parte si din campania de calificare la Cupa Mondiala din Franta. Echipele care termina pe…

- U Craiova 1948 a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Arges. Confruntarea a avut loc în etapa a XXIII-a a Ligii 1.Golul a fost marcat de Sidibe, în minutul 60.Rezumatul partidei dintre U Craiova 1948 și FC Argeș:*sursa video: Telekom SportAu…