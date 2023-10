Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Bacau au realizat o prelevare multipla de organe de la o femeie in varsta de 53 ani aflata in moarte cerebrala, au informat reprezentantii SJU.

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a transmis la o emisiune difuzata de Medika TV cateva repere privitoare la pozitia Bisericii Ortodoxe Romane fata de transplantul de organe. „Intreaga viziune a crestinismului este una pro viata. Datoria crestina majora este aceea de a ne manifesta…

- Generozitatea, solidaritatea, profesionalismul si daruirea s-au intalnit din nou aducand speranta la viata pentru alti oameni aflati in suferinta. Sansa la viata pentru unii dintre semenii nostri depinde de decizia altor oameni de a fi de acord sa le ofere aceasta sansa.

- Asociatia Energia Inteligenta a finalizat cea de-a sasea etapa a proiectului "Energie pentru Viata" prin care au fost montate panouri fotovoltaice in cinci gospodarii izolate din comuna Prundul Bargaului, judetul Bistrita Nasaud, zona Muntilor Bargaului. Casele beneficiare ale proiectului nu au fost…

- Mai multe anchete au fost deschise la Spitalul Judetean Satu Mare, dupa ce mama unui bebeluș a susținut ca a avut parte de o naștere brutala, in timpul careia medicii i-au apasat cu coatele pe burta. Bebelușul a suferit leziuni grave in zona capului, iar a doua zi a fost transferat la Oradea, unde a…

- Agentia Nationala de Transplant anunta ca opt romani au primit o noua sansa la viata! Alti pacienti aflati pe listele de asteptare, a caror viata depinde de un transplant de ficat, rinichi sau cornee, au fost salvati datorita oamenilor care inteleg ca donarea de organe este un gest suprem, potrivit…

- Articolul Șanse la viața pentru mai mulți bolnavi, dupa o prelevare de organe de la un pacient in moarte cerebrala, din Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . O intervenție speciala a medicilor, in Spitalul Județean Buzau, va oferi șanse la viața unor pacienți aflați in Registrul Național…

- O intervenție speciala a medicilor, in Spitalul Județean Buzau, va oferi șanse la viața unor pacienți aflați in Registrul Național de Transplant. Echipe de medici specialiști au prelevat, zilele trecute, organe si tesuturi de la un pacient aflat in moarte cerebrala.