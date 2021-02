Stiri pe aceeasi tema

- Inventatorul danez acuzat de asasinarea unei jurnaliste suedeze pe submarinul lui artizanal, Peter Madsen, a fost condamnat marti la aproape doi ani de inchisoare pentru o tentativa de evadare din penitenciarul unde este inchis pe viata, transmite dpa, potrivit Agerpres.

- Inventatorul danez acuzat de asasinarea jurnalistei suedeze Kim Wall pe submarinul lui artizanal, Peter Madsen, a fost condamnat marti pentru amenintarea gardienilor in timpul unei tentative de evadare din penitenciarul unde este inchis pe viata, transmite dpa. Madsen (50 de ani) a primit…

- Expertul in sanatate publica Vlad Mixich a prezentat pe pagina sa de pe o retea de socializare cazul unei functionare din Romania care are un salariu fabulos. Sefa Serviciului Administrativ de la Autoritatea Rutiera Romana are un salariu comparabil cu al premierului Canadei si mai mare decat sefii guvernelor…

- Nicio cerere de azil depusa în Danemarca, acesta este obiectivul anunțat vineri de premierul danez, care menține cursul unei politici foarte restrictive privind migranții, în momentul în care țara afișeaza cel mai redus numar de cereri din 1998, scrie AFP."Nu putem promite…

- Nouazeci si doua de persoane acuzate de implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, din Turcia, au fost condamnate, miercuri, la inchisoare pe viata, a anuntat agentia de presa Anadolu, informeaza News.ro. Corpul de Control al prim-ministrului a descoperit nereguli grave…

- Conform Agerpres , tribunalul regional a stabilit ca, odata ce Stephan Balliet va executa 15 ani de detentie, el se va afla in detentie preventiva. Aceasta este pedeapsa maxima conform legislatiei germane.Procesul extremistului de dreapta Stephen Balliet a inceput in luna iulie. El a incercat sa patrunda…

- Conform Agerpres , tribunalul regional a stabilit ca, odata ce Stephan Balliet va executa 15 ani de detentie, el se va afla in detentie preventiva. Aceasta este pedeapsa maxima conform legislatiei germane.Procesul extremistului de dreapta Stephen Balliet a inceput in luna iulie. El a incercat sa patrunda…

- Autorul atentatului terorist comis anul trecut impotriva unei sinagogi din orasul german Halle a fost condamnat luni la inchisoare pe viata de un tribunal german, relateaza dpa si AFP potrivit Agerpres. Stephan Balliet, un german antisemit si misogin, in varsta de 28 de ani, a fost gasit vinovat…