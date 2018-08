Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur major, cu magnitudinea de 7,3 s-a produs marti in nordul Venezuelei, acesta a fost resimtit si in capitala Caracas mai multe cladiri clatinandu-se, a anuntat Agentia Geologica din SUA, informeaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudine 8,2 s-a produs duminica in jurul orei 02.00 GMT (5:00, ora Romaniei) in Oceanul Pacific, la est de Fiji si la nord de Tonga, informeaza Reuters si DPA, care preiau datele USGS (US Geological Survey, serviciul de monitorizare geologica al SUA). Nu au fost raportate victime…

- Un seism cu magnitudinea 4,7 s-a produs marti noaptea in regiunea italiana Molise, insa, potrivit primelor informatii culese miercuri, acesta nu a provocat victime sau daune semnificative, transmite agentia...

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti la nord de Vanuatu, o tara insulara din Pacificul de Sud, potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS), scrie agerpres.ro.Nu a fost emisa o alerta imediata de tsunami si nu au fost raportate pagube materiale sau raniti.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs vineri la aproximativ 72 kilometri nord-nord-vest de localitatea Isangel din Vanuatu o tara insulara situate in Oceanul Pacific, informeaza vineri Xinhua si EFE, noteaza Agerpres.

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 3,0 a avut loc joi in jurul orei pranzului in sud-estul Marii Britanii, acesta fiind cel de-al treilea seism din ultimele doua saptamani care are loc in aceeasi regiune, au confirmat autoritatile britanice, informeaza Daily Mirror.

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6 grade s-a produs vineri nopate in Oceanul Pacific, in largul coastelor de vest al statului mexican Jalisco, anunta Institutul american de geofizica (USGS).