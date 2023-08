Un cutremur a lovit SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de moment de 5,1 a lovit duminica sudul Californiei, la nord de Los Angeles, zguduind o mare parte din regiune, in timp ce locuitorii se adapostisera in case asteptand dezlantuirea furtunii tropicale Hilary, relateaza Reuters. Seismul, care s-a produs la o adancime…

- Uraganul Hilary, devenit furtuna tropicala, a ajuns duminica deasupra peninsulei Baja California, lovind regiunea cu ploi intense in timp ce se indreapta catre sud-vestul SUA, unde meteorologii au avertizat ca vor fi inundatii "catastrofale" si care pun in pericol vietile oamenilor, relateaza Reuters,…

- Guvernatorul Gavin Newsom a decretat, sambata, starea de urgenta pentru o mare parte din sudul Californiei, in timp ce statul se pregateste pentru un uragan istoric care se asteapta sa provoace ploi si inundatii extreme, relateaza CNN, citat de news.ro.Exista "peste 7.500 de oameni pe teren" deja…

- Aproape in fiecare an, fenomenele meteo extreme au facut victime și au produs pagube in Romania. Cele mai puternice inundații și viituri au facut zeci de victime, insa unele puteau fi evitate

- Serviciul de securitate al Rusiei (FSB) a anuntat marti, 18 iulie, ca a arestat o femeie cu cetatenie rusa pe care o suspecteaza ca a colectat informatii despre o ”instalatie de infrastructura critica” la ordinul serviciilor de informatii din Ucraina, relateaza News.ro . Deocamdata, FSB nu a precizat…

- Cel putin 11 persoane au murit in statul Rio Grande do Sul din sudul Braziliei, dupa ce un ciclon a lovit regiunea, au anuntat autoritatile locale, potrivit Reuters, citata de Medifax. Furtuna a provocat ploi torentiale, iar in cartierele inundate se desfasoara cautari cu elicopterul pentru a gasi alte…

