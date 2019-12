Stiri pe aceeasi tema

- Mohamed Sekkaki, cunoscut pe YouTube sub numele Moul Kaskita, a fost arestat la inceputul lunii dupa ce a fost gasit vinovat fiindca a criticat discursurile regelui Mohammed si i-a numit pe marocani magari. Din pacate pentru Sekkaki, contul lui este urmarit de cateva zeci de mii de persoane. Sentința…

- Mihai Creanga (77 ani), jurnalistul care a condus "Romania Libera", a murit de Craciun. A fost arestat de Ceaușescu și eliberat pe 22 decembrie 1989 ”A murit ziaristul Mihai Creanga. In zi...

- Jurnalistul si militantul pentru drepturile omului marocan Omar Radi a fost inculpat joi pentru un mesaj pe Twitter in care denunta o decizie a justitiei, relateaza AFP potrivit Agerpres Procesul lui Omar Radi urmeaza sa inceapa joi seara, a declarat avocatul sau, Said Benhammani. Jurnalistul va…

- Politia olandeza a anuntat sambata arestarea unui barbat suspectat ca ar fi autorul atacului cu cutit comis vineri la Haga si soldat cu ranirea a trei adolescenti, informeaza Reuters si AFP.''In urma agresiunii cu cutit comise la Grote Marktstraat, un barbat in varsta de 35 de ani a fost retinut…

- Un barbat a fost arestat, sambata dupa-amiaza, in Haga,fiind suspectul principal in cazul atacului cu cutit soldat cu ranirea a treiadolescenti. ”In urma agresiunii cu cutit comise la Grote Marktstraat, unbarbat in varsta de 35 de ani a fost retinut in centrul orasului Haga”, aanuntat politia pe Twitter,…

- Twitter avertizeaza ca doar utilizatorii care folosesc platforma online in mod constant isi vor putea pastra contul, iar demersul vizeaza inlaturarea userilor falși, relateaza CNN, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mega-lovitura! Amenzile vor exploda- Cand se va intampla asta Compania transmite…

- Cațiva tineri din București lucreaza la dezvoltarea unei aplicații care are rolul de a educa financiar copiii de la școala generala pana la liceu, conform digi24.ro. Copiii o sa știe, in felul acesta, cum sa economiseasca banii. De asemenea, vor invața ce inseamna dobanda, cont de economii sau credit.…

- Twitter a sters un meme-video publicat miercuri de presedintele american Donald Trump dupa ce a primit o reclamatie privind incalcarea drepturilor de autor, potrivit CNN, potrivit news.ro.Postarea lui Trump este vizibila, insa videoclipul nu poate fi rulat. Clipul editat era parte din videoclipul…