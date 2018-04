Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp, popularul serviciu de mesagerie online detinut de Facebook Inc, a decis sa ridice varsta minima a utilizatorilor sai din Europa de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma astfel la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare luna viitoare,…

- Jucatoarea Simona Halep a declarat, sambata, dupa ce a invins-o pe Viktorija Golubic in primul meci al intalnirii de FedCup Romania - Elvetia, ca la scurt timp dupa startul partidei a suferit o contractura la picior, dar nu se pune problema sa nu joace in a doua zi a confruntarii de la Cluj-Napoca.

- "A fost un meci greu din punct de vedere emotional. Am inceput mai greu, dar pe parcurs am inceput sa simt mult mai bine mingea, am inceput sa variez si sa joc exact ce am stabilit impreuna cu echipa. Vreau sa va multumesc foarte mult, voi faceti aceste momente speciale. Este atat de frumos sa joci…

- Renumitul astrofizician si om de stiinta britanic Stephen Hawking a decedat miercuri dimineata in locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia sa. Copiii lui Hawking, Lucy, Robert si Tim Hawking au declarat ca sunt profund indurerati "ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de…

- Rezultate soc in returul optimilor din Liga Campionilor. Au fost doua mega surprize in cele doua partide de miercuri. Manchester City a fost umilita acasa de Basel, dar s-a calificat dupa victoria lejera din tur, din partida din Elvetia.Machester City - Basel 1-2 VIDEO Au marcat: G.…

- MANCHESTER CITY - BASEL LIVE in LIGA CAMPIONILOR. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Manchester City are de indeplinit o formalitate cu FC Basel, in optimile Ligii Campionilor, dupa victoria cu 4-0 din Elveția. Meciul este LIVE VIDEO pe Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicație. MANCHESTER…

- Valabilitatea pașapoartelor simple electronice va fi extinsa de la cinci la 10 ani, in cazul persoanelor cu varsta de peste 25 de ani. Masura este inclusa intr-un proiect aprobat, saptamana trecuta, de Guvern, care aduce mai multe modificari și completari Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații…

- Optimile Ligii Campionilor au inceput cu doua meciuri foarte spectaculoase, cu opt goluri marcate. Astfel, echipa lui Pep Guardiola, Manchester City, s-a impus marți seara, in Elveția, pe „St. Jakob-Park” (36.000 spectatori), in fața lui FC Basel. A fost 4-0 ...