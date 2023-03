Vladimir Putin a numit un cunoscut blogger militar, comandant al unui batalion local al fortelor proruse, in functia de sef al Garzii Nationale Ruse (Rosgvardia) pentru regiunea ocupata Donetk, relateaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) care arata, in ultima sa analiza, ce semnificatie are aceasta numire, relateaza News.ro. Mai multi bloggeri militari rusi au relatat […] The post Un cunoscut blogger militar, care a lucrat pentru serviciile Ucrainei, numit de Putin sef al Garzii Nationale Ruse din Donetk appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…