- Flanco a deschis astazi cel de-al unsprezecelea magazin al sau din București, amplasat in centrul comercial Militari Shopping. Cu o suprafața de 1.000 mp, noul magazin este cel mai mare punct de vanzare al retailerului, din capitala. Proiectul de deschidere și amenajare a presupus o investiție consistenta,…

- (P) Iata ce proprietați sunt acceptate pentru obținerea unui credit cu garanție imobiliara! Multe companii mici și mijlocii aleg, ca modalitate de finanțare a activitații curente, un credit cu garanție imobiliara, una dintre cele mai populare opțiuni din oferta unui IFN furnizor (altele ar putea…

- Dialog fulminant și dezvaluiri surprinzatoare despre culisele scandalului provocat de știrea falsa privind „arestarea" europarlamentarului Rareș Bogdan Sursa articolului: Dialog fulminant la Culisele Statului Paralel. Rareș Bogdan și Cozmin Gușa au dat carțile pe fața. Ce se ascunde in spatele „arestarii"…

- Printre melodiile sale celebre se numara: Frumoasa Vecina Noastra, Banațeanu cat ii viu, Mi-o fost drag in viața mea Sursa articolului: Tiberiu Ceia s-a stins din viața. Celebrul cantareț de muzica populara avea 82 de ani Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Andreea Prisacariu si Oana Gavrila, venite din calificari, au reusit sa acceada, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Palmanova (Spania). Prisacariu (23 ani, 443 WTA) a dispus in primul tur de o reprezentanta a gazdelor, Lucia Cortez Llorca (22 ani, 460 WTA), cu 6-3, 6-2, dupa o ora…

- Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5 și fost primar al Sectorului 4, aflat in inchisoare unde ispașește o pedeapsa de 4 ani de inchisoare in Dosarul Colectiv anunța ca pregatește niște surprize placute. Inainte de asta insa, la aproape un an de la condamnare, el face o cronologie…

- Ananasul este un fruct foarte sanatossi extrem de util in ameliorarea indigestiei, artritei si sinuzitei Sursa articolului: Cat de sanatos este, de fapt, ananasul la conserva. Detaliul ținut ascuns de comercianți Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Regulamentul pentru reabilitarea cladirilor istorice din Timișoara s-ar putea schimba din nou. Proiectul intra, timp de 30 de zile, intr-o etapa de consultare publica. Una dintre principalele schimbari este faptul ca Primaria Timișoara nu mai vrea garanție imobiliara pentru sprijinul financiar acordat…