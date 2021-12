Stiri pe aceeasi tema

- In perioada Sarbatorilor de Iarna, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva ofera spre vanzare 33.996 Pomi de Craciun, cea mai mare parte fiind recoltați din culturi specializate din pepinierele silvice proprii. Din totalul Pomilor de Craciun oferiți la vanzare in acest an, 22.551 sunt din specia brad…

- Odata cu noile seturi lansate imediat dupa Craciunul trecut, tematica LEGO City a introdus și un nou sistem de drumuri construibile, pentru a inlocui placile de baza anterioare. Bineințeles, acest lucru are un impact mai mare asupra comunitații LEGO decat faptul ca este doar un alt set nou. Mulți pasionați…

- Odata folosit pentru prinderea infractorilor fugiti peste granite, Interpolul a ajuns sa includa pe lista sa de „notificari rosii” disidenti si refugiati politici, relateaza The Guardian.

- Tzanca Uraganu a avut parte de un scandal de proporții cu actuala sa soție din acte, Madalina Miu. Bineințeles, subiect de discuție a fost și Alina Marymar, logodnica lui Tzanca Uraganu. Daca pana acum a tacut și nu prea a facut declarații cu privire la aceasta cearta, bruneta a postat un mesaj cu subințeles…

- Indiferent ca vorbim despre paine, orez sau orice alt fel de aliment, guvernele lumii sunt constiente sa preturile tot mai mari ale mancarii pot veni cu un anumit grad de riscuri politice. Dilema este daca pot...

- Cantareata canadiana Alanis Morissette a marturisit, in cadrul unui nou documentar, ca a fost victima mai multor violuri in adolescenta, informeaza luni publicatia The Guardian. Pelicula, intitulata ”Jagged”, va fi proiectata saptamana aceasta la Festivalul International de Film de la Toronto (TIFF).…