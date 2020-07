Stiri pe aceeasi tema

- Un controlor din cadrul Societații de Transport București a fost sancționat, dupa ce au aparut imagini cu el, intr-un mijloc de transport in comun, purtand masca de protecție necorespunzator. Reprezentanții STB iși cer scuze public și promit ca un astfel de comportament nu se va mai repeta.

- "Mi-am petrecut ultimii 39 ani lucrand in domeniul chirurgiei. O mare parte din timp am purtat masca. Am lucrat cu sute (probabil mii) de colegi in acei ani. Si ei au purtat masti. Niciunul dintre noi nu s-a imbolnavit, nu a leșinat si nici nu a murit din cauza lipsei de oxigen. Niciunul dintre noi…

- Din acest dialog savuros, reiese ca ministrul de Interne, Marcel Vela nu și-a pus masca de protecție, in mod corespunzator. Arafat ar fi vrut sa țina conferința fara masca, dar ministrul de Interne s-a opus. Din data de 15 mai 2020, printre masurile obligatorii care au fost impuse prin instituirea starii…

- Profesorul Rafila subliniaza faptul ca purtarea mastii de protectie nu este necesara decat in anumite situatii: "Masca nu este recomandat sa fie folosita pe strada. Sigur, o folosim pe strada daca gasim o zona aglomerata. Conform recomandarilor, masca trebuie purtata doar in spații inchise și in…

- Referitor la informațiile difuzate in mediul public referitoare la existența unor angajați ai Societații de Transport București infectați cu virusul SARS COV 2, STB SA face urmatoarele PRECIZARI Incepand cu data de 11 martie 2020 și pana in prezent, șase angajați ai STB SA au fost depistați pozitiv…

- Premierul belgian, ministrul Justitiei, Koen Geens, incearca sa-și puna o masca de protecție. Mai intai incearca pe cap, apoi pe ochi, iar intr-un final ajunge și la fața.Imagini cu vicepremierul belgian, ministrul Justitiei Koen Geens, incercand sa-si puna o masca de protectie au devenit virale si…