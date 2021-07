Stiri pe aceeasi tema

- Un bacauan a cazut cu o parapanta in localitatea Stejaru, comuna Pangarati din județul nemaț. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Piatra Neamt cu o autospeciala complexa pentru interventie si o ambulanta SMURD TIM”, a transmis, sambata, ISU Neamt. Sursa citata a…

- In cursul lunii iunie a.c., ca urmare a sesizarilor din oficiu, precum si a unor sesizari primite prin Sistemul National Unic Apeluri de Urgenta 112, cu privire la activitatea neautorizata de la o baza sportiva din Municipiul Bacau, la nivelul Sectiei 1 Politie Bacau s-au desfasurat activitati specifice…

- Consilierii locali au aprobat, ieri, alocarea cu caracter permanent a 5 tarabe la Piața Centrala și 3 tarabe la Piața Sud , avand regim de tarabe comunitare, care pot fi folosite zilnic, fara plata, de catre persoanele varstnice, localnici sau din comune limitrofe, care comercializeaza produse din gospodaria…

- Un copil in varsta de 1 an si 8 luni si mama acestuia au fost preluati, vineri, din localitatea bacauana Podu Turcului de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, dupa ce baiatul a cazut accidental de la balcon, iar mama acestuia s-a aruncat dupa el pentru a-l salva. “Ambulanta…

- La data de 18 iunie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau au identificat si retinut pentru 24 de ore, un tanar de 31 de ani, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de loviri sau alte violente, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice. In baza cercetarilor…

- Chiar daca vremea a fost inchisa și racoroasa, atmosfera a fost fierbinte astazi in curtea Școlii Gimnaziale „Spiru Haret”, acolo unde au „descins” efective importante de polițiști și jandarmi. Totul a fost organizat de conducerea instituției de invațamant in colaborare cu Inspectoratul Județean de…

- Politistii au identificat trei tineri, cu varste cuprinse intre 13 si 14 ani, din Buhusi, care, la data de 15 mai a.c., i-ar fi smuls din mana unei femei, un portofel si un telefon mobil. La data de 15 mai a.c, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au fost sesizati prin 112 despre faptul […]…

- Politistii Sectiei 2 Politie Bacau au depistat, in trafic, pe strada Bulevardul Unirii din municipiu, un autoturism, condus de un tanar de 27 de ani, in care, in urma controlului efectuat, au fost gasite in habitaclu 1.000 de tigarete netimbrate. Pachetele de tigari in valoare de 700 de lei au fost…