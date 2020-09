Un copil mergea cu autobuzul Un copil mergea cu autobuzul prin oras, stand exact pe locul de langa sofer si urland cat il tineau puterile: – Daca tata era un taur si mama o vaca, atunci eu as fi fost un mic tauras. Soferul incepu sa se enerveze din ce in ce mai tare. – Daca tata era un elefant si mama o elefantica, atunci eu as fi fost un mic elefantel. Soferul deja scotea fum pe nari de nervi. Copilul trecu in revista o intreaga gradina zoologica, enervandu-l pe sofer la maxim. Pana la urma, acesta se decise sa i-o plateasca: – Auzi baietica, dar daca taica-tu era betiv si maica-ta parasuta, tu ce ai fi fost? Urletul soferului… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

