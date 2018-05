Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 3 ani, din Panciu, judetul Vrancea. a fost accidentat pe trecerea de pietoni, joi seara, de o femeie de 37 de ani, aceasta fiind ulterior batuta de tatal victimei. Politia a intervenit sa opreasca scandalul si face ancheta in acest caz.

- Un minor in varsta de 6 ani, din Panciu, nesupravegheat fiind, a fost acroșat ușor in aceasta dupa amiaza, in jurul orei 17.00, de un autoturism, condus de o femeie in varsta de 37 de ani. Minorul s-a angajat in traversarea strazii pe marcajul pietonal, moment in care a fost acroșat și accidentat…

- O fetita de 11 ani a ajuns la spital, vineri seara, dupa ce o barna s-a dislocat si a cazut peste ea, intr-un loc de joaca dintr-un parc din municipiul Sibiu, iar Politia a deschis dosar penal in acest caz. Incidentul a avut loc in parcul din cartierul Valea Aurie, unde o barna care are inele de…

- La data de 16 martie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la data de 25 februarie a.c., in jurul orei 8.30, un barbat, de 58 de ani, din comuna Brahașești, județul Galați, a oferit spre vanzare in targul saptamanal din comuna Dumbraveni o…

- Un accident rutier a avut loc astazi la Eforie Sud. O femeie de 77 de ani a fost ranita. Potrivit IPJ Constanta, conform sesizarii si a primelor cercetari, in jurul orei 11.30, o tanara, de 24 de ani, a condus un autoturism pe DN39, in localitatea Eforie Sud, dinspre municipiul Mangalia catre Constanta,…

- Un barbat de 45 de ani, de loc din orasul Zimnicea, a fost prins de politisti ca sofa pe un drum national, desi ii fusese suspendat dreptul de a mai conduce. Acesta a fost oprit pe Drumul National 5C, in localitatea Slobozia, din judetul Giurgiu.

- Un șofer aflat sub influența alcoolului a fost prins conducand pe drumurile publice, in urma unui control de rutina efectuat de polițiștii Secției 7 Nușfalau. Oamenii legii au intocmit dosar penal. Polițiștii au oprit pentru control, marți, 27 februarie a.c., la ora 23.00, in localitatea Valcau de…