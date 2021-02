Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor ISU Vrancea, copilul de 3 ani a blocat usa balconului de la etajul 3, in care se afla bunica sa. Femeia nu a reușit sa-l convinga pe cel mic sa deschida usa. ″Intamplarea a avut loc in aceasta dimineata, pe str. Diviziei din municipiul Focsani. Emotiile bunicii au inceput sa…

- In urma cu puțin timp, un apel la 112 anunța faptul ca un minor a ramas blocat in locuința. La fața locului s-au deplasat trei echipaje ale ISU Vrancea, o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime, o ambulanța SMURD și o autospeciala pentru descarcerare, dar și un echipaj de poliție. Intervenția…

- Un copil de 6 ani din Blaj a ramas, luni, blocat cu unul dintre picioare intre elementii unui calorifer, fiind necesara interventia pompierilor militari pentru degajarea acestuia. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba a anuntat ca Garda de Interventie Blaj a actionat pentru degajarea membrului…

