Stiri pe aceeasi tema

- COOLsound – on-line despre scena independenta romaneasca 2021 / COOLsound – online about the Romanian independent stage 2021 este un proiect bilingv lansat in doua etape in vara și iarna anului 2021 pe platforma www.coolsound.ro.

- Formatia Pasarea Colibri s a format in anul 1992, cand la un spectacol al lui Mircea Baniciu, la Ramnicu Valcea, in preajma sarbatorilor de iarna, in timpul recitalului sau, au intrat pe scena Florian Pittis si Mircea Vintila sa l acompanieze.Grupul s a format cu ocazia unui festival de muzica, unde…

- Prima medaliata cu aur a Chinei la olimpiada de iarna, Yang Yang, presedinta a comisiei sportivilor de la Beijing 2022, a opinat ca Jocurile Olimpice sunt o scena pentru sportivi si nu o pista pentru politica, transmite agentia Xinhua. Statele Unite au anuntat recent ca vor impune un boicot…

- Polițiștii au transmis ca persoanele neautorizate care procura și utilizeaza ilegal articole pirotehnice din categorii restricționate publicului larg vor fi sancționate. Clasificarea articolelor pirotehnice Conform normelor legislative susmeționate, articolele pirotehnice se clasifica dupa cum urmeaza:…

- Pentru rost-ul destinate Moldovei, Ioana Luiza, stand-upperița cunoscuta, a urcat pe scena pentru a aduce zambetul pe buze privitorilor. Inainte de roast, Laura Lavric a urcat pe scena pentru a canta o melodie specifica Moldovei.

- Editia Noaptea Alba a Galeriilor – NAG#15 Bucuresti poate fi vizionata exclusiv online, in 13 noiembrie 2021, de la ora 13.00, pe site-ul www.noapteagaleriilor.ro si pe pagina de Facebook a evenimentului. Publicul va gasi, in premiera, o varianta online cu caracter documentar a Noptii Albe a Galeriilor,…

- Vestea morții lui Petrica Mațu Stoian a ajuns, așa cum era de așteptat, și la urechile Niculei Stoican. Cei doi mari artiști au fost foarte buni prieteni și ani de zile au fost parteneri de scena, iar acum, interpreta de muzica populara spune ca nu-și poate reveni din șoc.