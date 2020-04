Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de numai 5 ani din Marea Britanie a murit din cauza infectiei cu COVID - 19. Este cea mai tanara victima din regat, intr-o zi neagra in care numarul mortilor a ajuns la 708, potrivit Mediafax.Medicii spun ca baiatul avea si alte probleme de sanatate. 40 dintre cei care au murit astazi…

- Nu mai puțin de 40 de persoane au fost ucise de coronavirus in Romania, iar cea mai tanara victima are 27 de ani. Este vorba despre o femeie din județul Botoșani, care ar fi contractat virusul de la frați de-ai ei, care s-au intors de curand din Marea Britanie.

- Cutremurator! O tanara de 19 ani s-a sinucis de frica coronavirusului! Fata era in izolare la domiciliu.foto O alta tragedie zguduie o familie din Marea Britanie. O tanara in varsta de 19 ani a murit la spital, dupa ce a incercat sa se sinucida. Fata de 19 ani, Emily Owen, care era chelnerița intr-un…

- A fost inregistrat al cincilea caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba de un barbat, de 71 ani, din Suceava, confirmat pozitiv pe data de 23.03.2020, internat la Spitalul Județean Suceava din 21.03.2020. Persoana a fost internata anterior in secția de cardiologie…

- Ciprian Marica, fostul atacant al echipei naționale, a postat un mesaj controversat pe contul de Facebook in plina pandemie de coronavirus. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a declarat ca Romania va face parte din țarile care vor testa un vaccin impotriva…

- Regina Martii Britanii, in varsta de 93 de ani, si printul Philip, 98 de ani, vor sta o perioada izolati la Castelul Windsor, scrie Daily Mail.Decizia a fost luata sambata seara, in contextul dublarii deceselor inregistrate in insula din cauza COVID-19, informeaza mediafax.ro. Citește…

- Regatul Unit a anuntat primul deces din cauza epidemiei noului coronavirus, o persoana in varsta care era deja bolnava si care a fost contaminata in tara, relateaza AFP, scrie News.ro.”Un pacient care a fost testat pozitiv cu covid-19 a decedat, din nefericire”, a anuntat seful serviciilor…

- Operatorul aerian regional Flybe din Marea Britanie a anuntat joi ca a fost plasat sub administrare speciala, fiind afectat de scaderea numarului de clienti din cauza epidemiei de coronavirus (Covid-19), transmit DPA si Reuters.