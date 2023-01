Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a fost sesizata, marți, ca un copil in varsta de 3 ani a cazut intr-o piscina și este inconștient. Politistii au constatat ca minorul era insoțit de parinții sai care se aflau la piscina unei unitați de cazare din stațiunea Straja și a ramas nesupravegheat pentru o perioada scurta de timp, ulterior…

- Un copil in varsta de 10 ani, care traversa strada printr-un loc nepermis, in Timisoara, a fost accidentat mortal, sambata seara, de o masina care circula regulamentar. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest si nu consumase alcool. Politistii au intocmit un dosar penal. Accidentul s-a petrecut…

- O femeie, in varsta de 61 de ani, a fost scoasa moarta de pompierii din judetul Neamt dintr-o fantana adanca de 27 de metri, informeaza News.ro. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt a transmis ca pompierii au fost solicitati sa intervina, joi, in comuna Sabaoani pentru scoaterea unei persoane…

- Politistii fac joi dimineata 15 perchezitii in București și in județele Prahova, Dambovița, Ilfov și Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, conform IGPR. Polițiștii din Prahova pun in executare 15 mandate de percheziție domiciliara, la sediile sociale ale unor…

- O femeie a murit miercuri diinneața intr-un accident produs pe o strada din Deva. Aceasta a fost lovita de un TIR, in timpul unei manevre de mers inapoi. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața de un barbat de 38 de ani din Deva cu privire la faptul ca, in timp ce se […]…