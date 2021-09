Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 5 ani, din localitatea Untesti, a fost preluat in stare grava de un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, dupa ce s-a intoxicat cu o substanta folosita pentru deparazitarea oilor, au informat reprezentantii institutiei. „Ambulanta Barlad a intervenit…

- Copilul in varsta de 5 ani din Untești din județul Vaslui a fost gasit inconstient, sambata, de tatal sau care a sunat imediat dupa ajutor. Din primele date, baiatul s-a intoxicat, din greșeala, cu o soluție pentru deparazitarea oilor și a fost transportat la spital din Iași, scrie ziarul local Vremea…

- O fetita in varsta de un an si o luna a fost preluata in stare grava, vineri noaptea, de un echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, dupa ce a fost gasita de familie cu capul intr-o galeata cu apa. “Ambulanta a fost solicitata la Zorleni pentru o fetita in varsta de un an si…

- Un barbat in varsta de 44 de ani a fost ranit in timp ce se afla la vanatoare, in cursul noptii de joi spre vineri, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al SAJ Vaslui, Daniel Ungureanu, barbatul a fost dus initial la Centrul de Permanenta…

