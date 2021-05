De-a lungul unei perioade de milioane de ani, o parte din continentul scufundat Zealandia, aflat la ciocnirea dintre placa tectonica australiana si cea pacifica, s-a deplasat intr-un mod care a facut ca mai densa crusta oceanica sa-i opuna rezistenta sau sa alunece sub el. Un nou studiu arata ca pozitionarea diferitelor tipuri de cruste terestre aflate in incidenta una cu cealalta intr-o zona de frontiera dintre placi tectonice preexistente duce la formarea de zone de subductie si poate explica modul in care se formeaza noi zone zone de subductie in alte regiuni ale globului, conform unui material…