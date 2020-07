Stiri pe aceeasi tema

- Planifici un city break, dar nu știi unde sa mergi? Am ales cele mai bune destinații pentru un city break in Europa, impreuna cu prietenii, sau familia. Gasiți inspirație și alegeți pauzele dvs. in Europa pentru cel mai bun preț printre cele mai bune destinații, cum ar fi Paris, Barcelona, Londra sau…

- Bicicletele incep sa inlature mașinile de pe strazile din Europa. Guvernele acorda pana la 1.500 de euro pentru achiziția de biciclete electrice Bicicletele incep sa inlature automobilele de pe strazile oraselor din Europa, in contextul in care pandemia de coronavirus accelereaza o tranzitie spre transportul…

- In ceea ce privește țarile in care putem calatori, este vorba despre 17 țari europene, printre care Austria, Bulgaria, Cipru, Germania, Grecia sau Ungaria. Pentru cele mai importante rute europene insa este așteptata inca o decizie, pana maine fiind in vigoare un act normativ care interzice zborurile…

- Intrucat EAU nu permite efectuarea zborurilor comerciale inbound , din data de 21martie a.c., ca masura de preventie a raspandirii pandemiei COVID-19, momentan nu exista posibilitatea repatrierii din Bahrain cu zborurile speciale organizate din Dubai.Asadar, va rugam sa contactati companiile aeriene…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani aflați in strainatate cu titlu temporar, in perioada 21-24 mai vor fi organizate șapte zboruri din state europene (Regatul Spaniei, Republica Franceza și Regatul…

- "In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe…

- Sapte curse aeriene vor fi organizate, in perioada 21-24 mai, de autoritatile romane, pentru repatrierea unor cetateni romani aflati temporar in Spania, Franta si Marea Britanie. “In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati…