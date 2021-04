Stiri pe aceeasi tema

- Posibilitatea efectuarii de vaccinuri in farmacii este stabilita in lege, dar in prezent nu se are in vedere acest lucru, a declarat ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. "Nu avem in vedere acest lucru in acest moment (n.r. efectuarea de vaccinuri in farmacii), dar in legea farmaciei este, de altfel,…

- Vicepremierul Dan Barna l-a criticat marți pe consilierul onorific al ministrului Sanatații, dupa ce Ștefan Voinea a spus ca inchiderea magazinelor mai devreme este o masura fara efect. Barna spune ca a avut o discuție cu Vlad Voiculescu și ca așteapta „decizia” din partea ministrului. Reacția lui Dan…

- Expertul in sanatate publica Razvan Cherecheș, numit de doar cinci saptamani consilier onorific in Ministerul Sanatații, și-a dat demisia. Spune ca a avut o experiența amara și s-a simțit inutil. Razvan Cherecheș anunța ca miercuri a demisionat din funcția de consilier onorific la Ministerul…

- Razvan Cherecheș, consilier al ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca masura de a reduce ora de restricționare a circulației de la ora 23.00 la ora 22.00 este una buna pentru ca ”ii deranjeaza pe oameni”. Citește și: DOVADA ca Vlad Voiculescu a mințit! Personalul din centrele de…

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri ca i-a cerut ministrului Sanatații sa prezinte pana saptamana viitoare un raport privind masurile luate de la inceputul anului pentru pregatirea sistemului de sanatate pentru valul al treilea al pandemiei. De asemenea, Cițu i-a cerut lui ministrului sa comunice…

- Senatorul Raoul Tifan si deputatul Nicu Falcoi ii iau apararea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, acuzat in spatiul public ca ar fi “deconspirat” o retea de vaccinare paralela. Cei doi arata ca Voiculescu a facut un lucru normal pentru o tara europeana, respectiv a transparetizat un proces. De…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni ca PSD va depune o moțiune simpla impotriva lui Claudiu Nasui pentru „bataia de joc la adresa antreprenorului roman”. „Am decis sa depunem moțiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, pentru ce a vazut o țara intreaga: bataie…