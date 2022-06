Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PSD de Iasi, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, si directorul CNAIR au avut, joi, o discutie privind subiectul Autostrazii A8 (Ungheni – Iasi – Targu Mures), in special referitoare la segmentele propuse spre finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Potrivit PSD…

- “In momentul de fata nu se poate vorbi de intarzieri. Capetele A8, care sunt finantate prin PNRR, sunt in faza studiului de fezabilitate. Cu toate acestea, problemele semnalate de unul dintre consilierii ministrului Sorin Grindeanu au fost create de incompetenta ministrilor USR, Catalin Drula si Cristian…

- Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu sustine ca a fost interpelat de reprezentantii asociatiilor civice iesene privind unele intarzieri aparute la proiectul autostrazii A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures, el precizand ca va avea o discutie cu ministrul Grindeanu pe acest…

- Licitația pentru proiectarea și execuția „capetelor" Autostrazii Targu Mureș – Targu Neamț finanțate prin PNRR ar urma sa fie lansata in iulie, dar condiționata de obținerea Acordului de Mediu, potrivit fostului secretar de stat in Ministerul Transporturilor și reprezentant al Asociației „Moldova vrea…

- Consilierul ministrului Transporturilor Catalin Urtoi sustine ca pe autostrada A7 Ploiesti-Pascani lucrarile incep in acest an, iar in cazul autostrazii A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures “prima lopata” o vom vedea in anul 2024. Catalin Urtoi a scris, vineri seara, pe Facebook ca este intrebat tot mai des…

- Catalin Urtoi a scris, vineri seara, pe Facebook ca este intrebat tot mai des cand vor demara lucrarile la A7 si A8, el precizand ca pe unul dintre loturile sectorului Ploiesti-Buzau santierul va fi deschis in a doua parte a acestui an. “Daca vorbim despre A7, prima lopata o vom vedea pe lotul 2 de…

