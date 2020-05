Un concert al cântăreţei Taylor Swift, înregistrat la Paris, va fi difuzat la televiziunea americană Postul TV american ABC va transmite pe 17 mai un concert privat al cantaretei Taylor Swift inregistrat in sala Olympia din Paris in luna septembrie, potrivit unui comunicat publicat vineri, informeaza AFP.



Organizat pe 9 septembrie 2019 pentru a sarbatori lansarea noului album al artistei, "Lover" (scos pe piata la 23 august), show-ul - intitulat "City of Lover concert", cu referire la Paris, descris adesea drept orasul iubirii - a durat putin peste o ora si a putut fi vazut doar pe baza de invitatie.



Spectacolul a fost doar al doilea concert al vedetei americane in capitala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

