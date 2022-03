Un comisar european se teme de mai multe invazii "dacă nu-l oprim pe Putin" "Daca nu-l oprim acum pe Putin, acest lucru s-ar putea intampla", avertizeaza Sinkevicius intr-un interviu acordat EFE in Nairobi, unde a asistat in aceasta saptamana la cea de-a cincea Adunare a ONU pentru Mediul Inconjurator (UNEA-5), unde s-a ajuns la un acord istoric impotriva poluarii cu plastic."Ceea ce se intampla in Ucraina este o tragedie si trebuie sa facem tot posibilul sa-l oprim pe Putin si aceasta varsare de sange care are loc in Ucraina, unde in fiecare zi (...) mor oameni nevinovati si sunt distruse orase ucrainene", spune comisarul european.Sinkevicius avertizeaza ca astazi Ucraina… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

