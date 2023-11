Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane sunt ranite in urma unui accident produs vineri seara in orașul Arad. Accidentul s-a produs pe strada Petru Rareș, unde trei autoturisme s-au ciocnit. Patru persoane vor fi transportate la unitatea de primiri urgențe conștiente, stabile și cooperante, conform ISU Arad. Forțele de intervenție…

- Accident in aceasta seara pe DJ 682, in judetul Arad, dupa ce un sofer baut a pierdut controlul masinii si s-a rasturnat. Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier petrecut in jurul orei 18. Din cercetari a reieșit ca, un barbat de 34 de ani, din Arad, in timp ce conducea…

- Trei oameni au murit și alți cinci au fost raniți intr-un accident cumplit petrecut in vestul țarii. Un barbat de 50 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 709, spre localitatea Horia, a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara condusa din sens opus de un barbat de 52 de ani, din Arad.…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața, la intrarea in stația Oradea Vest, la trenul Regio 3331 Arad – Oradea. Toți calatorii și personalul feroviar au fost evacuați. „CFR Calatori informeaza ca in aceasta dimineața la intrarea in stația Oradea Vest s-a produs un incendiu la trenul Regio 3331 Arad…

- Politistii rutieri din Arad au efectuat mai multe actiuni incepand de marti pe soselele din judet. In urma raziilor au fost aplicate 71 de amenzi, in valoare totala de aproximativ 27.300 de lei, din care 28 pentru nerespectarea vitezei regulamentare in localitați și in afara acestora. De asemenea, au…

- Un apel la 112 despre un rucsac lasat in apropierea autogarii din Deva a pus pe jar autoritațile. „In data de 17 august 2023, in jurul orei 15:20, o persoana a apelat numarul unic de urgența 112 pentru a semnala prezența unui rucsac suspect, in apropierea Autogarii Deva. In cel mai scurt timp, autoritațile…

- Un sofer a lovit o minora pe un drum comunal din judetul Arad si a parasit locul accidentului. Fata a fost transportata la spital. Incidentul a fost raporat politistilor din Ineu ieri seara, in jurul orei 21.40. Din cercetari a reieșit ca un barbat de 30 de ani, din Seleuș, in timp ce conducea pe […]…

- Vineri si sambata, polițiștii din Chișineu-Criș, impreuna cu cei ai orașului Curtici, cu sprijinul IPJ Arad, au desfașurat o razie in zona de competenta. Au fost legitimate 139 de persoane și verificate 108 autovehicule. Au fost aplicate 86 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 33.770 de lei,…