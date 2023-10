Stiri pe aceeasi tema

- Aglomerația pe Aeroportul Cluj este una foarte mare, fiind extrem de multe zboruri pe zi. In astfel de situații incidentele pot aparea in orice clipa, iar atenția controlorilor de trafic este pusa mereu la incercare.Un clujean a observat, in 18 octombrie, un incident ciudat pe Aeroportul Cluj. Un avion…

- Aglomerația pe Aeroportul Cluj este una foarte mare, fiind extrem de multe zboruri pe zi. In astfel de situații incidentele pot aparea in orice clipa, iar atenția controlorilor de trafic este pusa mereu la incercare.Un clujean a observat, in 18 octombrie, un incident ciudat pe Aeroportul Cluj. Un avion…

- Forțele navale israeliene s-au confruntat marți cu o "celula de scafandri" din Hamas la sud de orașul Askelon, a declarat purtatorul de cuvant al forțelor de aparare israeliene (IDF), Daniel Hagari, informeaza Rador Radio Romania.Luptatorii Hamas se infiltrasera pe teritoriul israelian printr-un…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit, marti, in camera unui hotel din Otopeni. Persoana nu a fost inca identificata, dar surse judiciare afirma ca ar putea fi un cetatean spaniol.„La data de 19 septembrie a.c., in jurul orei 17:51 Inspectoratul de Politie al Judetul Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul…

- Ne aflam intr-un posibil moment-cheie al contraofensivei armatei ucrainene impotriva invaziei fostei Armate Roșii, iar o dovada in acest sens ar fi prezența sporita a unor avioane-spion aliate pe cerul Romaniei.

- Teologul clujean Radu Preda, conferențiar universitar la Facultatea de Teologie din cadrul UBB Cluj, este in razboi deschis pe Facebook cu Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei.PS Irineu este acuzat ca l-a suspendat pe iubitul preot Jan Nicolae, din Alba Iulia, pentru ca a ținut o slujba religioasa la…

- Turiștii din Cluj care au avut ocazia sa descopere in aceasta vara frumusețea și accesibilitatea unor orașe turistice din țara vecina revin acasa cu multe regrete din Ungaria. Un turist clujean, care lupta cu autoritațile locale pentru dreptul sau la imbaiere, spune ca nu ințelege de ce o idee „banal…

- Nu a facut de mult timp școala de șoferi ca deja a și uitat intre timp cum se parcheaza. Un clujean a reușit „performanța” sa blocheze 4 locuri de parcare. Parcarea respectiva a avut loc in vecinatatea unui supermarket din Cluj-Napoca, imaginea cu parcarea de pomina a șoferului incepator a fost postata…