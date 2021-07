Un cioban a murit și altul este în stare gravă, după ce un urs a atacat o stână în Harghita Un cioban a fost omorat de un urs, iar un altul a suferit rani grave, dupa ce animalul a atacat, vineri seara, o stana din județul Harghita. Vineri seara, o stana, care se afla la granita dintre judetele Suceava si Harghita, a fost atacata de un urs, care a luat o vaca si a plecat. […] The post Un cioban a murit și altul este in stare grava, dupa ce un urs a atacat o stana in Harghita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, a informat, vineri, ca evenimentul privind atacul de urs din zona fondului forestier arondat judetelor Suceava – Harghita – Mures a avut loc pe raza judetului Harghita. El a precizat ca ursul ar fi atacat o bovina in zona unei stane din judetul…

- O femeie cu probleme psihice a ajuns la spital, luni, dupa ce a fost pusa intr-un sac din plastic și lasata in scara unui bloc din Suceava. Cei care au abandonat-o sunt chiar rudele ei, mama și fratele sau. Potrivit polițiștilor din Suceava, incidentul a fost anunțat la 112. Inițial, locatarii blocului…

- In localitatea Atid din județul Harghita, urșii sunt tot mai prezenți. Pe strazi, in gradinile oamenilor, iar cel mai recent in cimitir. O localnica a gasit luni dimineața mormantul unei rude decedate devastat. Autoritațile spun ca situația a scapat de sub control și cer masuri imediate guvernanților.…

- Pacientul de 87 de ani, aflat de cateva 10 zile in spital, ar fi forțat fereastra salonului in care era internat la etajul al treilea al spitalului și s-a aruncat in gol. Medicii au intervenit imediat, l-au resuscitat zeci de minute pe barbat, dar nu l-au mai putut readuce la viața. Pacientul era internat…

- O adevarata nenorocire s-a abatut peste o familie din localitatea Ungra. Mama, bunica si cele trei fete minore au baut o substanța toxica folosita la spalatul oilor. Copiii au fost gasiți in stop cardio-respirator. Fetițele de 7 și 9 ani nu au mai raspuns la manevrele de resuscitare, cea de-a treia,…

- Un copil, in varsta de 11 ani, din Worcester, Marea Britanie, se afla in stare critica dupa ce a inghitit bile magnetice, incercand o provocare de pe TikTok. llis Tripp a suferit doua operatii de urgenta si se afla in stare grava, scrie Daily Mail. Copilul s-a plans de dureri de stomac, dupa ce a […]…

- O tanara de 24 de ani a murit, iar doua persoane sunt in stare grava, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal, luni dimineața, la ieșire din Basarabi, in Constanța. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune frontala pe DN 3 intre localitațile…

- Trei tineri au murit intr-un teribil accident de circulatie produs, in noaptea de sambata spre duminica, pe raza localitatii Poiana Stampei, din judetul Suceava. Cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 23 și 30 de ani, se aflau intr-un autoturism, Maserati. Șoferul a pierdut controlul mașinii, care…