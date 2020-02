Stiri pe aceeasi tema

- Un maratonist chinez blocat in casa din cauza epidemiei de coronavirus s-a decis sa alerge ca sa se mențina in forma. Barbatul este din orașul Hangzhou și se afla in carantina de pe 5 februarie cand tot orașul a fost inchis pentru a opri raspandirea coronavirusului. Potrivit Daily Mail, el a alergat…

- Pan Shancu din orașul Hangzhou a facut 6.250 de ture pe "pista" amenajata in apartament in jurul a doua mese mari pentru ca "nu mai suporta sa stea jos". Pan a postat dovezi privind cursa sa pe rețeau de socializare, furnizand imagini video și capturi de pe aplicația de alergare care i-a monitorizat…

- O farmacista in varsta de 39 de ani din Timișoara a fost gasita fara suflare, astazi, in propria locuința. Apelul la 112 l-a facut mama ei. Femeia suferea de depresie, iar potrivit unor surse a luat o supradoza de medicamente. Femeia de 39 de ani a fost gasita in propria locuința de mama ei, in […]…

- Trei catei si o pisica au fost salvati luni dintr-o locuinta cuprinsa de flacari, in cartierul Satu Nou, orașul Odobești. Doi dintre cațeluși și pisica au avut nevoie de resuscitare deoarece erau intoxicați cu fum. Spre fericirea stapanei necuvantatoarelor, acestea au raspuns pozitiv manevrelor de resuscitare,…

- Coronavirusul da peste cap pana si programul competitiilor sportive! Campionatele Mondiale de atletism in sala, programate in orasul chinez Nanjing in perioada 13-15 martie, au fost amanate pentru anul 2021.

- Statele Unite organizeaza un zbor charter duminica pentru a repatria cetatenii si diplomatii americani din orasul chinez Wuhan, centrul epidemiei provocate de noul coronavirus, a anuntat sambata Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters, potrivit AGERPRES.Avionul va transporta circa 230…

- Un barbat in varsta de 61 de ani din comuna Titești, Valcea, a fost gasit, miercuri seara, carbonizat in casa in care locuia și care a fost cuprinsa de flacari, informeaza Agerpres.Barbatul, care se deplasa cu dificultate, avand un handicap la o mana și la un picior, a fost descoperit intr-un colț al…

- Politistii giurgiuveni efectueaza cercetari dupa ce un barbat in varsta de 58 de ani din localitatea Bolintin Deal, judetul Giurgiu, a fost gasit decedat la locuinta lui. „Mai multi locuitori din localitatea Bolintin Deal s-au ingrijorat dupa ce nu si-au mai vazut un vecin iesind din casa de cateva…