V.S. Un barbat din Sri Lanka, acuzat ca i-a taiat gatul unui conațional, coleg de munca la un abator din comuna prahoveana Posești, a fost condamnat la ani grei de inchisoare de magistrații Tribunalului Prahova. Crima, care a avut loc chiar in ziua de Craciun a anului 2020, i-a ingrozit pe toți cei care se aflau prin preajma, care au vazut cum agresorul și victima au avut o altercație, unul dintre barbați sfarșind intr-o balta de sange. Vineri, 28 octombrie, judecatorii Tribunalului Prahova l-au condamnat pe agresor la 18 ani de inchisoare, din care se va scadea perioada petrecuta in arest. In…