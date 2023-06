Un cetățean rus, noua victimă a rechinilor din stațiunea Hurghada din Egipt Rechinii fac din nou victime in stațiunea Hurghada din Egipt, unde anul trecut, și-a pierdut viața o romanca. De data aceasta, un barbat rus a murit, dupa ce a fost atacat de un rechin. Ministerul Mediului din Egipt a declarat ca barbatul a fost ucis dupa ce a fost atacat de un rechin tigru in apele din apropierea orașului Hurghada. In urma incidentului, a fost inchisa o porțiune de 74 de kilometri de coasta interzisa pana duminica. Autoritațile au mai anunțat ca intre timp a prins rechinul. Acesta este examinat intr-un laborator in incercarea de a afla care au fost motivele atacului rar. The… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

