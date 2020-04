Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorți a grupelor noii ediții UEFA Nations League, 2020-20213, va avea loc marti, 3 martie, ora 19.00, la Amsterdam. Naționala Romaniei , pregatita de Mirel Radoi, se va afla in a doua divizie valorica a competiției, in urna a patra. Vor fi 16 echipe in Liga A, 16 in Liga B, 16 in Liga C…

- China a raportat un numar de cazuri noi de coronavirus ușor crescut fața de ziua anterioara (433 fața de 406) și 29 de decese, cel mai redus bilanț al morților de dupa 28 ianuarie, potrivit Reuters. Epidemia continua, insa, sa se raspandeasca in alte țari. In Coreea de Sud au aparut miercuri 334…

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 8 persoane urmarite international. De asemenea, au predat 11 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania.”In perioada 15 – 21 februarie 2020, politistii…

- PREMII… Doi elevi din Vaslui au obtinut medalii de bronz la cea de-a patra editie a competitiei Info (1) Cup, singurul concurs international de Informatica din Romania. Este vorba despre Razvan Diaconu (clasa a IX-a) de la Liceul Teoretic “Emil Racovita” si Ionut Toma (clasa a VIII-a) de la Scoala Gimnaziala…

- Perechea Andreea Mitu (România) / Oksana Kalashnikova (Georgia) a parasit înca din primul tur proba de dublu din cadrul turneului de la Sankt Petersburg (Rusia).Mitu și Kalashnikova au fost învinse de echipa Alla Kudryavtseva (Rusia) / Katarina Srebotnik (Slovenia), scor 6-3, 2-6,…

- FIS Children Trophy intre 10 si 14 februarie 2020, FIS SES 2020 Race in perioda 18-21 februarie 2020 Cea de-a treia editie a FIS Children Trophy va avea loc intre 10 si 14 februarie 2020, in Poiana Brasov, pana in prezent fiind inscrisi aproximativ 100 de sportivi. Acestia vin din…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei a incheiat pe locul al treilea Grupa B a Campionatelor Europene de la Budapesta si va intalni Grecia in play-off. Tricolorii au reusit sa invinga duminica puternica formatie a Rusiei cu scorul de 11-10, dupa fusesera invinsi de Olanda (8-9)…